Il Tottenham rischia davvero la retrocessione? Se succede

Il Tottenham si trova in una posizione critica in classifica dopo una serie di risultati deludenti, compresa una sconfitta pesante in un derby. La squadra ha recentemente cambiato allenatore, puntando su un tecnico con esperienza nelle situazioni complicate. La situazione resta tesa e il rischio di retrocessione è reale se i risultati non miglioreranno nelle prossime partite.

Più sono grandi, più rumore fanno quando cadono. E soprattutto, nel calcio, più male si fanno. Pensate, per esempio, se in Inghilterra cadesse il Tottenham, che in Premier viaggia pericolosamente vicino alla zona retrocessione: gli Spurs sono a soli 4 punti dal West Ham terzultimo, hanno vinto l'ultima partita il 28 dicembre (sono l'unica squadra del campionato senza un solo successo nell'anno solare) e da allora hanno messo insieme la miseria di 4 punti in 9 partite. Una dozzina di giorni fa hanno provato a fermare lo sbandamento con una sterzata netta in panchina: dentro Igor Tudor, al suo esordio nel calcio inglese.... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Tra sponsor già in fuga e calo dei ricavi: la retrocessione del Tottenham sarebbe un disastroIl Telegraph: "Una retrocessione comporterebbe la più grande perdita di ricavi nella storia della Premier League, oltre a un crollo senza precedenti...

