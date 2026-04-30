In un procedimento giudiziario caratterizzato da diversi elementi inattesi, si discute della richiesta del pubblico ministero di condanna, nonostante le evidenze che indicano l’assenza di responsabilità. Tra le parti coinvolte, l’avvocato di uno degli imputati ha ricordato che inizialmente la procura aveva proposto l’archiviazione e successivamente il non luogo a procedere. La discussione si svolge in un clima di tensione e sorprese rispetto alle aspettative iniziali.

Un processo "intriso di aspetti inusuali e qualche sorpresa: vedi la richiesta del pm di condanna". Primo a prendere la parola tra le difese, è stato Luca Donelli, l’avvocato di Mullaliu: per ricordare che la procura aveva chiesto sul caso prima l’archiviazione e poi il non luogo a procedere. "Per ben due volte - ha continuato Donelli - la pubblica accusa riteneva di non avere elementi in mano". Tra le ragioni, in primis perché "non si uccide un debitore". Per il legale, è stato comunque un "errore parificare le due posizioni". E circa la testimonianza di Barra", l’ha definita "confusa, generica, approssimativa. Non siamo davanti a una testimonianza semplice ma indiretta: il racconto di un altro".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "È certo che il fatto non sussista. Ecco perché vanno assolti"

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