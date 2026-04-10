L'allenatore ha annunciato il rinnovo del contratto con la Juventus e, poco prima di formalizzare l'accordo, ha comunicato la decisione ai giocatori. Durante un incontro, ha spiegato le motivazioni della scelta e ha parlato delle sfide future che l'attendevano con il club. L'evento si è svolto in un clima di attesa, con l'allenatore che ha condiviso la notizia in modo diretto con il team.

Boga Juventus, il club bianconero è convinto di riscattarlo ma si aspetterà questa data. Gli aggiornamenti Tonali alla Juventus, le difficoltà sono tante ma la società vuole fare comunque un tentativo. I dettagli Kayode Juve, la Vecchia Signora monitora con grande attenzione il terzino italiano. Le ultime novità dalla Continassa Juventus Next Gen qualificata ai playoff di Serie C! Tuffo nella storia: dal 2018 ad oggi, com’è andata la Seconda squadra alle fasi finali Puczka da doppia cifra: 10 gol con la Juventus Next Gen per il gioiellino di Brambilla. Crescita che continua a impressionare e il possibile salto in Prima squadra Risultati e classifica Serie C Girone B 20252026: centrati i playoff con 3 giornate di anticipo, Guerra ancora decisivo Juventus Women, Salvai bomber di scorta delle bianconere: Fiorentina vittima preferita. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Spalletti dopo il rinnovo con la Juventus: «Ecco perché ho scelto i bianconeri. Abbiamo davanti nuove sfide e sono certo che…» – VIDEO

McKennie Juventus, il rinnovo con i bianconeri si avvicina? Spalletti non ha dubbi: ecco cosa può succedereMcKennie Juventus, il rinnovo con i bianconeri si avvicina? Spalletti non ha dubbi: ecco cosa può succedere Hellas Verona, caccia la sostituto di...

Blake Monroe: “Ecco perché ho scelto la WWE e perché sono partita da NXT”Blake Monroe si avvicina al suo primo anno completo in WWE con alle spalle “solo” un regno di 52 giorni come NXT Women’s North American Champion.

Temi più discussi: Juve-Spalletti, ci sono importanti novità sul rinnovo; Juventus-Spalletti, fumata bianca: entro 24 ore l'annuncio del rinnovo fino al 2028; Perché Spalletti non rinnova con la Juventus? Incertezze e piani di mercato; Spalletti, le mamme di Del Piero e Totti e il rinnovo Juve: Non riesco a capire perché….

Juventus, ecco il comunicato del rinnovo di Spalletti. Comolli spiega la sceltaDopo l'annuncio social con le parole alla squadra di Luciano Spalletti in merito al suo rinnovo di contratto con la Juventus fino al 2028, arriva. tuttomercatoweb.com

Spalletti ha firmato il rinnovo con la Juventus: ecco il discorso del tecnico fatto alla squadra. Controlli di routine al JMedical per Conceicao (Video). Problema all ...14:33 - SPALLETTI COMUNICA IL RINNOVO ALLA SQUADRA - Ecco il discorso di Spalletti alla squadra dopo il rinnovo: Allora, io quando sono arrivato sette mesi fa mi hanno proposto questo ... tuttojuve.com

#Comolli dopo il rinnovo di #Spalletti Le sue parole - facebook.com facebook

Fondamentale questo passaggio svelato l’8 gennaio, in pieno mercato invernale: la telefonata di #Elkann a #Spalletti dopo la vittoria in casa del #Sassuolo . Soddisfazione reciproca e tavola apparecchiata per il rinnovo x.com