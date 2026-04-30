Bolzano tragedia in via Vittorio Veneto | ciclista morta sotto un camion

A Bolzano, una donna di 46 anni ha perso la vita in seguito a un incidente avvenuto in via Vittorio Veneto. Secondo le prime ricostruzioni, il ciclista è rimasto coinvolto in uno scontro con un camion. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma nonostante i tentativi di rianimarla, la donna è deceduta. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le dinamiche dell’incidente.

? Cosa sapere Ciclista di 46 anni morta a Bolzano dopo scontro con un camion in via Vittorio Veneto.. L'incidente ha causato il blocco della viabilità tra piazza Gries e via San Maurizio.. Una donna di 46 anni, residente nel centro città, ha perso la vita in via Vittorio Veneto a Bolzano dopo uno scontro violentissimo con un autocarro avvenuto nei pressi del Grieserhof durante le prime ore del mattino. Il dramma si è consumato mentre la ciclista, identificata con le iniziali A.K., stava percorrendo l’arteria cittadina; secondo quanto riferito da un testimone oculare, la donna stava attraversando proprio in corrispondenza dell’area del Grieserhof quando il mezzo pesante l’ha investita.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bolzano, tragedia in via Vittorio Veneto: ciclista morta sotto un camion Notizie correlate Tragedia a Vittorio Veneto: muore il 19enne dopo lo schianto in auto? Cosa sapere Marian Racovita, 19 anni, muore al Ca' Foncello dopo lo schianto a Tovena. Firenze, tragedia al semaforo: ciclista travolto da un camion, morto il 78enne Alfredo CeccarelliCosa è successo a Firenze tra viale Gramsci e via Leopardi? Una mattina come tante, poi l’improvvisa tragedia. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Tragedia in città: muore travolta da un camion a Bolzano; BOLZANO, MORTA UNA DONNA IN BICI INVESTITA DA UN CAMION IN VIA VITTORIO VENETO; Tragedia in città, ciclista attraversa la strada e viene travolta da un camion: non ce l’ha fatta; Travolta da un camion in via Vittorio Veneto a Bolzano: morta una ciclista di 46 anni. Ciclista sotto un camion in via Vittorio Veneto a Bolzano: è graveIntervento urgente dei soccorsi nel quartiere di Gries per un impatto con un mezzo pesante. Operazioni schermate e viabilità fortemente rallentata anche a causa della pioggia IMMAGINI I soccorritori i ... altoadige.it Ciclista morta in via Vittorio Veneto, i precedenti a BolzanoCon l'incidente questa mattina in via Vittorio Veneto si allunga ulteriormente la lista di ciclisti morti sulle strade della città di Bolzano. Nei sinistri spesso furono coinvolti mezzi pesanti. (ANSA ... ansa.it Incidente sul lavoro nella mattinata di oggi a Vittorio Veneto. Un operaio Enel è rimasto schiacciato da un trasformatore da 400 chili mentre lavorava nella sede di Ristorazione Ottavian. Soccorsi immediati e trasporto in elicottero al Ca’ Foncello. Indagini dello - facebook.com facebook