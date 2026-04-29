Tragedia in città ciclista attraversa la strada e viene travolta da un camion | non ce l’ha fatta

Un incidente mortale si è verificato questa mattina in via Vittorio Veneto a Bolzano, dove una donna tra i trenta e i quarant’anni è stata investita da un camion mentre attraversava la strada in sella a una bicicletta. L’impatto è stato violento e immediatamente soccorsi sono intervenuti sul posto, ma purtroppo le ferite riportate sono risultate letali. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di emergenza e i rilievi.

Un tragico incidente si è verificato stamattina, 29 aprile 2026, lungo la strada di via Vittorio Veneto a Bolzano: una donna tra i trenta e i quarant’anni di età ha perso la vita investita da un camion in corsa.Secondo le primissime informazioni la signora, a bordo di una bicicletta, stava.🔗 Leggi su Trentotoday.it Notizie correlate In bici contro un furgone, non ce l'ha fatta il ciclista 69enneNon ce l'ha fatta il ciclista 69enne che nella giornata del 20 aprile è rimasto coinvolto in un incidente stradale lungo la strada provinciale 14... Malore in centro a Borgomanero, non ce l’ha fatta il ciclista soccorso in via TorrioneSi è spento all'arrivo al pronto soccorso dell'ospedale Santissima Trinità di Borgomanero l'uomo di 71 anni che, nella mattinata di ieri, era stato... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Tragedia sulla 128: auto guidata da un 90enne travolge e uccide un ciclista - L'Unione Sarda.it; Terribile doppia tragedia alla Granfondo di Torino di ciclismo: due amatori morti per malori che li hanno colti sul percorso; Tragedia sulla statale 128 tra Sorgono e Tonara, ciclista perde la vita; Tragedia sulle strade: ciclista ravennate morto travolto da un'auto. Viabilità in ginocchio a Bolzano: doppio incidente e città paralizzata all’ora di puntaMattinata critica per la mobilità urbana con code e circolazione bloccata in più zone. In via Vittorio Veneto una ciclista ha perso la vita dopo l’impatto con un mezzo pesante. Disagi diffusi e interv ... altoadige.it Dramma in città, un camion travolge una donna in bici: morta sul postoBOLZANO. Tragedia della strada a Bolzano nelle prime ore di mercoledì 29 aprile: una donna è morta dopo essere stata investita da un camion nel quartiere Gries. L'allarme è scattato in via Vittorio Ve ... ildolomiti.it LA TRAGEDIA Roma, incendio in una roulotte: morto dopo tre giorni di agonia - facebook.com facebook Unica sopravvissuta di una tragedia familiare, la bambina di sei anni precipitata dal balcone assieme ai due fratellini e alla mamma che si era lanciata in un drammatico gesto volontario a Catanzaro, è stata estubata e non è più sedata. La piccola è attualment x.com