Dynamite 29.042026 How do you know?

Il 29 aprile 2026 si terrà un evento di wrestling a Virginia, con quattro match che prevedono titoli in palio. Tra questi, il match principale sarà tra Darby Allin e Brody King per il titolo mondiale. L’evento promette di essere ricco di azioni e momenti di rilievo, con diversi incontri in programma che attireranno l’attenzione degli appassionati.

Virginia. Una puntata ricca di azione con ben quattro match titolati in programma, tra cui l’attesissimo main event per il titolo mondiale tra Darby Allin e Brody King. Lo show si apre con Excalibur che presenta la card della serata, seguito da un video riassuntivo che ripercorre come si è arrivati al TNT Title match tra Kevin Knight e MJF, primo incontro della serata. AEW TNT Championship – Kevin Knight (c) vs MJF (4,5 5) MJF parte forte portando subito la lotta all’esterno, scaraventando Knight sopra i gradoni d’acciaio e poi colpendolo con una powerbomb sulla barricade. Il campione reagisce dopo una fase di controllo dello sfidante, esegue una springboard crossbody e successivamente un running UFO splash.🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - Dynamite 29.04.2026 How do you know? AEW Dynamite en vivo 29 Abril 2026 | MJF ¿NUEVO CAMPEON TNT Notizie correlate Dynamite 22.04.2026 Seattle ScrewjobBenvenuti all’analisi di Dynamite, andato in onda dal Veterans Memorial Coliseum di Portland, Oregon. Dynamite 15.04.2026 Darby fell for usBenvenuti all’analisi di Dynamite, in diretta dall’Angel of the Winds Arena di Everett, Washington. Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: AEW Dynamite 29-04-2026 – Anteprima; AEW: Preview Dynamite 29-04-2026; AEW Dynamite 29-04-2026 – Risultati della puntata; AEW Dynamite 22-04-2026 – Risultati della puntata. Dynamite 29.04.2026 How do you know?Virginia. Una puntata ricca di azione con ben quattro match titolati in programma, tra cui l'attesissimo main event per il titolo mondiale tra Darby Allin e Brody King. Lo show si apre con Excalibur c ... zonawrestling.net “HALLOWEENTOWN HORROR NIGHT” Sabato 2 Maggio Black Hole Milano Evento https://fb.me/e/5LMtfIgJp LIVE SHOW Lachryma – Ghost Tribute Aftershow Sala Leoni DYNAMITE ROCK METAL CREW Nu Metal | Rock | Sleaze | Glam M - facebook.com facebook