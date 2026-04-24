Dynamite 22.042026 Seattle Screwjob

Dynamite del 22 aprile 2026 è stato trasmesso dal Veterans Memorial Coliseum di Portland, Oregon. La puntata ha visto diverse esibizioni e match, con protagonisti che si sono sfidati nel quadrato. La serata ha incluso anche interventi e momenti di intrattenimento tra gli incontri principali. I fan presenti e quelli che hanno seguito lo spettacolo da casa hanno potuto assistere a vari sviluppi nel mondo della lotta professionistica.

Benvenuti all’analisi di Dynamite, andato in onda dal Veterans Memorial Coliseum di Portland, Oregon. Puntata ricca di conseguenze dopo il colpo di scena della scorsa settimana, con Darby Allin pronto alla sua prima difesa titolata contro Tommaso Ciampa e Mark Davis che sfida Will Ospreay in un match dal sapore di resa dei conti tra ex compagni dello United Empire. Lo show si apre con un video recap che ricorda la vittoria del titolo mondiale AEW da parte di Darby Allin ai danni di MJF nella puntata precedente. MJF fa il suo ingresso furioso e pretende rispetto dal pubblico. Definisce l’accaduto della scorsa settimana “il Seattle Screwjob”,...🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - Dynamite 22.04.2026 Seattle Screwjob ¡ESO FUE WRESTLING! | AEW Dynamite | 22 Abril 2026 | RESUMEN Y RESULTADOS Notizie correlate Dynamite 15.04.2026 Darby fell for usBenvenuti all’analisi di Dynamite, in diretta dall’Angel of the Winds Arena di Everett, Washington. Dynamite 01.04.2026 Winnipeg. AEW. I’m home”Benvenuti all’analisi di Dynamite, in diretta dal Canada Life Centre di Winnipeg, Manitoba, Canada.