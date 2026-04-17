Dynamite 15.042026 Darby fell for us

Oggi si svolge un evento di wrestling presso l’Angel of the Winds Arena di Everett, nello stato di Washington. La serata include l’esordio di Darby Allin che chiede di affrontare subito MJF per il titolo TNT, mentre si disputa anche un match tra Kevin Knight e Claudio Castagnoli. Inoltre, Will Ospreay si sfida contro Hechicero in un incontro che promette spettacolo.

Benvenuti all’analisi di Dynamite, in diretta dall’Angel of the Winds Arena di Everett, Washington. Puntata post Dynasty che vede Darby Allin esigere immediatamente il suo match titolato contro MJF, un TNT Title match tra Kevin Knight e Claudio Castagnoli e Will Ospreay impegnato contro Hechicero. Lo show si apre nel parcheggio con Renee Paquette che attende l’arrivo di MJF. Dalla SUV scende il campione che ignora Renee mentre sopraggiunge Don Callis. Callis si scusa per quanto fatto da Andrade a Dynasty, ma MJF finge sorpresa dicendo che non ha visto il match perché era concentrato sulla sua difesa contro Kenny Omega. Callis spiega che Darby lo ha schienato con uno stratagemma, e MJF liquida la questione dicendo a Callis che Andrade non è materiale da titolo e non vedrà mai un match titolato.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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