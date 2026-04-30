Dybala parla la suocera | Ha un sogno da compiere per il padre che è giocare nel Boca Juniors

La suocera di Dybala ha rivelato che l’attaccante ha un sogno legato al suo papà, ovvero giocare nel Boca Juniors. La possibilità di un trasferimento dell’attaccante argentino al club di Buenos Aires a fine stagione sta facendo discutere, mentre la sua avventura con la maglia della Roma potrebbe presto finire. Le dichiarazioni della famiglia di Dybala hanno attirato l’attenzione sulle prossime mosse del calciatore.

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