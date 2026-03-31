Leandro Paredes ha compiuto un gesto che riguarda il possibile trasferimento di Paulo Dybala al Boca Juniors. Il centrocampista ha inviato un segnale che potrebbe influenzare le decisioni sul futuro dell’attaccante argentino. La vicenda si sviluppa in un clima di attesa e speculazioni sul trasferimento, senza conferme ufficiali al momento.

Dybala Boca Juniors, indizio di.Paredes! Il gesto del centrocampista per il futuro della Joya, ecco cosa ha fatto Real Madrid, Nico Paz e Munoz primi acquisti estivi: ma c’è un effetto domino con Mastantuono! Può andare al Como, svelato il possibile incastro Calciomercato Bologna: si delinea sempre di più il futuro di Lucumì. Decisione presa da parte del difensore in vista dell’estate, ultimissime Rudiger Juventus, il tedesco può sostituire Bremer in caso di partenza eccellente! La strategia del club bianconero, ecco cosa filtra dalla Continassa Mercato Inter: indiscrezioni importanti sul futuro di Dimarco e Bastoni. La posizione del club nerazzurro per i due big, ecco cosa accadrà in estate Dybala Boca Juniors, indizio di. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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