Ricercato da quattro anni scoperto e bloccato durante un controllo dei Carabinieri | in carcere

Un uomo di 32 anni, ricercato per furti e rapine da quattro anni, è stato arrestato dai Carabinieri durante un controllo notturno a Novafeltria. La polizia ha notato il suo atteggiamento sospetto e, dopo averlo fermato, ha scoperto che era sulla lista dei ricercati. Il 32enne, originario del Piemonte, stava cercando di nascondersi in un’abitazione isolata quando è stato bloccato.

L'uomo, seppur irreperibile e senza fissa dimora, si trovava in zona verosimilmente per far visita a familiari residenti nell'area Si è conclusa la notte scorsa a Novafeltria la lunga latitanza di un 32enne di origini piemontesi, da tempo ricercato per reati contro il patrimonio. L'uomo, su cui pendevano condanne definitive per numerose truffe, era riuscito a far perdere le proprie tracce dal 2022, sottraendosi per quasi quattro anni ai provvedimenti restrittivi emessi dall'Autorità Giudiziaria. L'epilogo della vicenda si è avuto quando l'uomo è incappato in una pattuglia dei Carabinieri dell'aliquota radiomobile, impegnata in un consueto servizio di controllo svolto per le vie del centro a presidio del territorio, che lo ha fermato.