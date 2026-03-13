Carabinieri presi a pugni da un uomo e una donna durante un controllo | 5 arresti ad Arzano

Durante un controllo a Arzano, due carabinieri sono stati colpiti con pugni da un uomo e una donna. Oltre agli aggressori, sono stati arrestati anche i genitori e il fratello della donna, poiché nella loro abitazione sono state trovate sostanze stupefacenti. L’intervento ha portato all’arresto di cinque persone coinvolte.

Oltre ai due aggressori, tra gli arrestati figurano anche i genitori e il fratello della donna, visto che nella loro abitazione è stata trovata della droga. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Arzano, picchiano i carabinieri durante un controllo: arrestati una 23enne, un 28enne e tre familiariMomenti di tensione nella serata di ieri ad Arzano, dove un normale posto di controllo dei carabinieri si è trasformato in una violenta aggressione... Fuga all’ultimo momento: uomo denunciato dopo aver visto i carabinieri durante un controllo stradaleUn 26enne residente a Tolentino è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale dopo aver tentato di fuggire dai carabinieri durante un... Aggiornamenti e notizie su Carabinieri presi Temi più discussi: Vellezzo, i Nas fanno una multa da 45 mila euro alla Torretta per carenze igieniche: il figlio dei titolari picchia i militari e finisce in arresto; Violenta lite tra una coppia. Arrivano i carabinieri; Roma, autista Atac preso a calci al capolinea del tram: Mi colpivano ovunque; Mestre. In fuga sulla Panda per un'ora: auto dei carabinieri speronata (ed è solo l'inizio). Arzano, pugni ai carabinieri al posto di blocco e droga in casa: 5 arresti, in manette intera famigliaUna normale serata di controlli sul territorio si è trasformata in una notte di inaudita violenza ad Arzano. Il bilancio finale dell’operazione, condotta dai carabinieri della locale Tenenza e dai ... cronachedellacampania.it Esce di strada e prende a calci e pugni i carabinieriArrestato, ma già rimesso in libertà in attesa del processo, un 35enne che è stato fermato dai carabinieri di Fidenza e di Sissa Trecasali il primo marzo sulla via Emilia, nei pressi di Fidenza. L'uom ... gazzettadiparma.it Presi! Sono stati arrestati i delinquenti che oggi stavano per rubare un’auto in un parcheggio di Bacoli. A fermarli, i carabinieri. Sono stati prima scoperti, poi inseguiti. E poi, presi: mentre provavano a fuggire. Al Fusaro, in un’area dove avevamo assicurato ma - facebook.com facebook