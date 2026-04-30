Due valli nel mirino del ladro di gioielli e monili d’oro

Un ladro di gioielli e monili d’oro ha preso di mira due valli della provincia di Trento. Le sue azioni si sono concentrate su abitazioni private, da cui ha portato via oggetti di valore da rivendere presso negozi “Compro Oro” della zona. Le forze dell’ordine stanno indagando sugli episodi, che si sono verificati negli ultimi tempi. Al momento non sono stati resi noti dettagli su eventuali sospetti o misure di sicurezza adottate.

Colpiva le case private per rubare gioielli e monili d’oro da rivendere agli esercizi “Compro Oro” della provincia di Trento. Era questo, almeno secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri, il modo di agire di un uomo – un giardiniere già noto alle forze dell’ordine – ritenuto responsabile di.🔗 Leggi su Trentotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Furto in casa del figlio di Franco Zeffirelli: “Rubate due casseforti, dentro c’erano oro, gioielli e monili preziosi per almeno 50 mila euro” I due paesi nel mirino del ladro (durante i suoi arresti domiciliari)È stato portato in carcere ieri, martedì 3 febbraio, un giovane ladro ritenuto responsabile di molteplici furti avvenuti a Riva del Garda e ad Arco... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Liegi-Bastogne-Liegi 2026, il 26 aprile torna la Decana del ciclismo: Pogacar la mette nel mirino; Arrestati due presunti truffatori in Svizzera: nel mirino anziani con finte emergenze; Il 61°Rally del Friuli Venezia Giulia/30°Alpi Orientali Historic pronto alle sfide: il trevigiano Signor cerca il bis di successi; Farmacia nel mirino: arrestato rapinatore dopo inseguimento. London calling: l’Arsenal ha messo nel mirino i due gioielli del Milan | CM.ITPosso resistere a tutto tranne che alla tentazione, diceva Oscar Wilde. La tentazione di fare soldi, nel caso di Gerry Cardinale, e dunque del Milan. Una tentazione irresistibile per il proprietario ... calciomercato.it I bimbi crescono alla velocità della luce A Le Due Valli trovi anche i negozi perfetti per i più piccoli, con tutti i capi giusti per ogni età… e stile #leduevalli #noidelle2valli #pinerolo #torino #centrocommerciale #shopping #fashion #bambini #kidswear #s - facebook.com facebook