Furto in casa del figlio di Franco Zeffirelli | Rubate due casseforti dentro c’erano oro gioielli e monili preziosi per almeno 50 mila euro

Nella notte, sono state sottratte due casseforti dall’abitazione di Pippo Zeffirelli, figlio adottivo del noto regista e sceneggiatore. All’interno delle casse si trovavano oro, gioielli e monili di valore stimato in almeno 50 mila euro. Il furto è stato effettuato con un intervento rapido, senza che venissero rilevati segni di effrazione o altri segni evidenti di intrusione.

Un blitz mirato, silenzioso e dal bottino pesante. Furto a casa di Pippo Zeffirelli, figlio adottivo dell’indimenticabile maestro del cinema e del teatro Franco Zeffirelli. Nel mirino di ignoti malviventi è finita l’abitazione dell’uomo, situata nel residenziale quartiere di Campo di Marte. Secondo le prime ricostruzioni delle forze dell’ordine, i ladri sono riusciti a introdursi nell’appartamento e a sradicare ben due casseforti. All’interno vi era custodito un tesoretto composto da oro, gioielli e monili preziosi. Sebbene l’inventario esatto della refurtiva sia ancora in fase di elaborazione per quantificare il danno con precisione, le prime stime ipotizzano un valore che si aggira intorno ai 50. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Furto in casa del figlio di Franco Zeffirelli: “Rubate due casseforti, dentro c’erano oro, gioielli e monili preziosi per almeno 50 mila euro” Articoli correlati Svaligiata la casa del figlio di Franco Zeffirelli: i ladri fuggono con due cassefortiIl bottino, costituito da monili e gioielli, è ancora da stimare: gli inquirenti sperano di ottenere delle immagini utili dalle videocamere di... Firenze: furto in casa del figlio di Zeffirelli, ladri in fuga con due cassefortiFIRENZE – Furto nella notte fra il 29 e il 30 marzo 22026 nella casa fiorentina di Pippo Zeffirelli, figlio adottivo del maestro Franco. Approfondimenti e contenuti su Franco Zeffirelli Argomenti discussi: Furto in casa del figlio adottivo di Zeffirelli a Firenze. Furto in casa del figlio adottivo di Zeffirelli a Firenze(ANSA) – FIRENZE, 30 MAR – Furto nella casa a Firenze di uno dei figli adottivi di Franco Zeffirelli. L’allarme è scattato ieri sera tardi, dopo la segnalazione di un vicino. Sul posto è poi intervenu ... espansionetv.it Firenze: furto in casa del figlio di Zeffirelli, ladri in fuga con due cassefortiFurto nella notte fra il 29 e il 30 marzo 22026 nella casa fiorentina di Pippo Zeffirelli, figlio adottivo del maestro Franco. L'allarme è scattato poco dopo la mezzanotte nell'abitazione a Campo di M ... firenzepost.it