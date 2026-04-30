Due Sponde Mille Racconti | in scena al Castello Aragonese Ecuba

A Reggio Calabria la Festa dei Lavoratori si celebra con uno spettacolo intenso e necessario tra memoria, guerra e resistenza femminile. Prosegue, infatti, il progetto Due Sponde Mille Racconti, che continua a costruire ponti culturali tra territori, linguaggi e comunità, con uno degli.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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Dormi sepolto in un campo di grano Non è la rosa, non è il tulipano Che ti fan veglia dall'ombra dei fossi Ma son mille papaveri rossi Lungo le sponde del mio torrente Voglio che scendano i lucci argentati Non più i cadaveri dei soldati Portati in braccio dalla c - facebook.com facebook