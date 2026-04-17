Primavera della Bellezza al Castello Aragonese | conferenza-spettacolo Fimmini e Afrodite

Prosegue senza sosta la rassegna Primavera della Bellezza AIParC 2026, un progetto culturale che a Reggio Calabria sta costruendo, appuntamento dopo appuntamento, una rete viva di relazioni, linguaggi artistici e valorizzazione dei luoghi simbolo della città. Un vero e proprio percorso condiviso.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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