Primavera della Bellezza al Castello Aragonese | concerto Sulle sponde dell’Halex
Al Castello Aragonese si svolge il concerto intitolato “Sulle sponde dell’Halex” nell’ambito della manifestazione “Primavera della Bellezza” organizzata dall’AIParC 2026. La rassegna, ora in corso, prosegue con un itinerario che coinvolge diverse forme artistiche, spazi pubblici e fasce di età differenti, creando un ponte tra passato e presente attraverso eventi culturali.
Prosegue “Primavera della Bellezza” dell’AIParC 2026, con un percorso condiviso capace di unire arti, luoghi e generazioni.La Primavera della Bellezza continua martedì 21 aprile, sempre al Castello Aragonese, con un nuovo appuntamento musicale. Alle ore 17:30, al III livello – Sala Pluriuso.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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