Due persone sono state sequestrate in Italia in un’operazione della polizia a Roma. Durante l’intervento sono state arrestate quattro persone armate, mentre i due uomini sequestrati sono stati liberati. Tra i sequestratori figura anche una giovane, secondo quanto riferito. L’azione delle forze dell’ordine ha impedito che il sequestro si protraesse ulteriormente. La polizia ha confermato che il movente era legato a un tentativo di estorsione.

Un duplice sequestro di persona a scopo di estorsione è stato sventato dalla polizia a Roma, al termine di un’operazione che ha portato alla liberazione di due uomini e all’arresto di quattro persone armate. Tra queste anche una minorenne di 16 anni, trovata in possesso di una pistola. L’episodio si inserisce in un contesto investigativo delicato: secondo le prime ipotesi, il sequestro potrebbe essere collegato al narcotraffico e alle dinamiche criminali della periferia romana, in particolare nell’area di Tor Bella Monaca. Il rapimento è scattato nel pomeriggio di martedì 28 aprile, nel quartiere di Ponte Lungo. Intorno alle 15.10, un uomo armato ha fatto irruzione in un appartamento di via Veturia, dove le due vittime vivevano in affitto.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Due persone rapite, orrore in Italia: tra i sequestratori anche una giovanissima, follia

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