Maltempo shock due morti in Italia | il crollo all’improvviso una vittima è giovanissima

Una giornata di maltempo intenso in Puglia ha portato a due decessi e a un crollo improvviso, con una vittima molto giovane. Il vento forte ha causato danni e incidenti nella regione, provocando situazioni di emergenza. Le autorità stanno lavorando per gestire le conseguenze di questa ondata di maltempo, che ha colpito diverse aree del territorio.

Una giornata segnata dal dolore in Puglia, dove il maltempo e il forte vento hanno provocato una serie di tragedie. A Bisceglie ha perso la vita Alicia Amoruso, appena 12 anni, colpita da un albero crollato improvvisamente mentre si trovava in strada. La giovane è stata travolta in via Sergio Cosmai, rimanendo incastrata sotto il peso del tronco. « Era sotto l’albero, non si muoveva », raccontano i primi soccorritori arrivati sul posto, descrivendo una scena drammatica e concitata. L’intervento del 118 è stato immediato, ma le condizioni della ragazza sono apparse fin da subito gravissime. Trasportata d’urgenza in ospedale, la 12enne è arrivata al pronto soccorso già priva di vita.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Maltempo shock, due morti in Italia: il crollo all’improvviso, una vittima è giovanissima Maltempo, crollo improvviso sul lungomare della città italianaLe mareggiate che nelle ultime ore stanno colpendo la costa pugliese hanno lasciato un segno evidente anche a Torre a Mare, quartiere costiero a sud... Maltempo Italia, crollo in una scuola e strade come fiumiMomenti di paura nella mattinata del 17 marzo nella città italiana, dove il crollo parziale dell’atrio di una scuola ha costretto all’evacuazione...