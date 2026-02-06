Ma cosa fa alla bambina? L’orrore in diretta streaming su una giovanissima | disumano scoperto così

Una scena terribile è stata scoperta in diretta streaming. Un papà e una bambina sono stati trovati a letto, ma non per dormire. La coppia adescava utenti interessati alla pornografia infantile, una scoperta che lascia senza parole. La polizia ha già avviato le indagini per capire come sia potuto succedere e chi altri possa essere coinvolto.

Una scena agghiacciante, talmente raccapricciante da non sembrare vera. Papà e figlia sdraiati a letto, non per riposare insieme ma per adescare utenti interessati alla pornografia infantile. Con queste foto che lo ritraggono con la sua bambina un uomo ha creato un canale per attirare pedofili, ai quali poi proponeva performance in live streaming le aggressioni sessuali commesse sulla figlia minorenne ricevendone in cambio monete virtuali. L'uomo, un padre di Madrid, è stato arrestato dalla Polizia Nazionale spagnola. Le indagini sono iniziate grazie a una segnalazione anonima inviata al canale di polizia dedicato alle denunce di pornografia infantile.

