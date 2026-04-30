Due ordigni senza esplosivo al centro meccanizzato postale di Catania scatta l' allarme | indagini in corso

Nella notte, presso il centro meccanizzato postale di Poste Italiane in via Enzo Ferrari a Catania, sono stati trovati due dispositivi che sembravano ordigni, dotati di sistemi di temporizzazione ma privi di materiale esplodente. L’allarme è scattato immediatamente e le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per chiarire la provenienza dei finti ordigni e le eventuali motivazioni. Sul posto sono intervenuti gli artificieri per le verifiche del caso.

Due finti ordigni, completi di sistemi di temporizzazione ma privi di materiale esplodente, sono stati rinvenuti durante la notte presso il Centro meccanizzato postale di Poste Italiane in via Enzo Ferrari, a Catania. L'allarme è scattato intorno alle 6 del mattino. Gli oggetti, seppur innocui.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Rimini, incendio al centro di preghiera musulmano: indagini in corso e allarme per un possibile atto doloso.Un incendio ha danneggiato la struttura provvisoria del centro di preghiera dei Giovani Musulmani di Rimini, in via Emilia, durante la notte tra il... Leggi anche: Ancora un allarme bomba nel centro di smistamento postale di Catania Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Due ordigni senza esplosivo al centro meccanizzato postale di Catania, scatta l'allarme: indagini in corso; Presunti ordigni bellici ritrovati a largo di Villammare: interdetta la navigazione; Ordigno esploso davanti a un negozio: due giovani ai domiciliari - POP; Finti ordigni al centro postale di Catania: allarme e bonifica, indaga la polizia. Sequestrati due ordigni esplosivi in un'abitazione a PratoPerquisizione e sequestro di due ordigni esplosivi in un'abitazione a Prato in un'inchiesta in corso della procura. I carabinieri hanno scoperto i due ordigni, artigianali micidiali riempiti di ... ansa.it Produzione, detenzione e utilizzo di ordigni esplosivi: due arrestiSin dalle prime ore della mattina, a Palagonia, i Carabinieri del comando provinciale di Catania con il supporto dei militari dello Squadrone Eliportato Cacciatori Sicilia, su disposizione della Pro ... catanianews.it NOVEMBRE 1944: L’ESPLOSIONE DEGLI ORDIGNI BELLICI E LA MORTE DI DUE GIOVANISSIMI NOSTRI CONCITTADINI E IL FERIMENTO DI ALTRI DUE. IERI SERA IN SALA CONSILIARE IL RICORDO DI QUELLA TRAGEDIA Quella tragedia che, inevita - facebook.com facebook