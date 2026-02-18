Rimini incendio al centro di preghiera musulmano | indagini in corso e allarme per un possibile atto doloso
Un incendio si è verificato nella notte a Rimini, causando danni alla struttura temporanea del centro di preghiera dei Giovani Musulmani, situato in via Emilia, e le indagini puntano a scoprire se si tratta di un gesto doloso. Gli investigatori stanno già esaminando le tracce lasciate dal fuoco, che ha annerito un’area importante per la comunità musulmana locale. La polizia ha isolato l’area per raccogliere prove e cercare eventuali testimonianze di chi ha visto qualcosa di sospetto quella notte.
Notte di Fiamme a Rimini: A rischio il cuore della comunità musulmana. Un incendio ha danneggiato la struttura provvisoria del centro di preghiera dei Giovani Musulmani di Rimini, in via Emilia, durante la notte tra il 17 e il 18 febbraio 2026. Le cause del rogo sono al momento sconosciute e sono in corso accertamenti da parte della Polizia di Stato. La comunità islamica locale ha espresso gratitudine ai vigili del fuoco e alle forze dell’ordine, auspicando che venga fatta luce sulle circostanze dell’accaduto. Allarme nella Notte: La Tensostruttura Avvolta dalle Fiamme. L’allarme è scattato nelle prime ore della notte, destando preoccupazione tra i residenti della zona.🔗 Leggi su Ameve.eu
