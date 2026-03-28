Ancora un allarme bomba nel centro di smistamento postale di Catania

Un altro allarme bomba è stato segnalato nel centro di smistamento postale di Catania, situato nella zona industriale. Sul posto sono intervenuti gli artificieri e le forze dell'ordine per le verifiche del caso. La zona è stata evacuata temporaneamente mentre si svolgono le operazioni di controllo. Non ci sono ancora dettagli sulle eventuali conseguenze o sull’identità di chi ha segnalato l’allarme.

Un nuovo caso di allarme bomba, rivelatosi poi infondato. È solo l'ultimo di una serie di atti dimostrativi Ancora un allarme bomba nel centro smistamento meccanizzato di Poste Italiane, alla zona industriale di Catania. Gli artificieri della questura di Catania sono intervenuti, insieme al personale della squadra mobile, per verificare un pacco sospetto, con il codice a barre annerito. I fatti si sono verificati intorno alle 19 e 30 di ieri, All'interno dell'involucro pare fosse presente una barra con un innesco artigianale, non in grado di esplodere ma con fattezze simili ad un vero ordigno. Dalle informazioni acquisite, pare non sia stato possibile identificare il destinatario: si tratterebbe, quindi, di un ennesimo atto dimostrativo che segue i vari episodi analoghi verificatisi negli ultimi mesi. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Ancora un allarme bomba nel centro di smistamento postale di Catania Articoli correlati Leggi anche: Nuovo allarme bomba al centro di smistamento postale di Catania, UGL: "Grazie alla prontezza dei lavoratori" Pacchi bomba nel centro di smistamento postale, UilPoste: "La sicurezza non è negoziabile"UilPoste Catania torna a denunciare con forza quanto accaduto ieri presso il Centro di Smistamento di Catania, dove un nuovo allarme legato a colli...