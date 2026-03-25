Filetti di branzino surgelati richiamati per corpi estranei | l'avviso del Ministero della salute

Il Ministero della Salute ha emesso un avviso di richiamo per filetti di branzino surgelati a causa della presenza di corpi estranei all’interno delle confezioni. La decisione è stata presa per tutelare la sicurezza dei consumatori, in seguito alla rilevazione di un rischio fisico legato alla possibile presenza di oggetti estranei nei prodotti. L’azienda interessata ha avviato le procedure di richiamo e rimborso.

Il richiamo dei filetti di branzino è stato disposto a causa di un rischio fisico per i consumatori dovuto alla presenza di corpi estranei nelle confezioni dei surgelati. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Filetti di nasello surgelati richiamati dai supermercati, rischio corpi estraneiLa catena della grande distribuzione Despar ha richiamato un lotto di filetti di nasello atlantico surgelati a causa della presenza di corpi estranei... Despar richiama dai supermercati Filetti di nasello surgelati: “Possibili corpi estranei”Oggetto del richiamo un lotto di Filetti di nasello atlantico surgelati Despar, a darne notizia è la stessa catena di supermercati attraverso i... Filetti di Branzino in 10 minuti a Modo Mio #shorts #branzino #pesce Aggiornamenti e notizie su Filetti di branzino surgelati... Filetti di branzino surgelati richiamati per corpi estranei: l’avviso del Ministero della saluteIl richiamo dei filetti di branzino è stato disposto a causa di un rischio fisico per i consumatori dovuto alla presenza di corpi estranei nelle confezioni ... fanpage.it Filetti di branzino al fornoFiletti di branzino 600 g (4 da 150 g l'uno) Cavolfiore 300 g bianco Cavolfiore 300 g viola Broccoli 300 g Carote 300 g Acciughe sott'olio 5 filetti Aglio 3 spicchi Timo limonato q.b. Maggiorana q.b. msn.com