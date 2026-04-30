Due incidenti in tangenziale a Nichelino | circolazione paralizzata perdita di carico in carreggiata due feriti e tratta chiusa

Nel pomeriggio di oggi, giovedì 30 aprile 2026, si sono verificati due incidenti sulla tangenziale sud di Nichelino, uno in ciascun senso di marcia, rispettivamente tra le uscite di Savona-Piacenza e Milano-Aosta. L'evento ha causato la perdita di carico sulla carreggiata e ha portato alla paralisi del traffico in entrambe le direzioni. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine, che hanno chiuso temporaneamente la tratta. Due persone sono rimaste ferite.

Due incidenti si sono verificati nel pomeriggio di oggi, giovedì 30 aprile 2026, sulla tangenziale sud, sul territorio comunale di Nichelino, nei due diversi sensi di marcia (sud Savona-Piacenza e nord Milano-Aosta). Vi sarebbero due persone ferite. Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate Incidente sulla Tangenziale Ovest di Milano all’altezza di Rozzano: carreggiata chiusa, tre feritiRozzano (Milano), 25 marzo 2026 - La Tangenziale Ovest in direzione nord è stata temporaneamente chiusa all’altezza di Rozzano a seguito di un... Due incidenti mandano in tilt il traffico in tangenziale a Milano: code lunghissime nei due sensi di marciaGli agenti della polizia stradale hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dei due incidenti e hanno gestito il deflusso... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Incidente in tangenziale, automobile ribaltata; Incidente in tangenziale, feriti e traffico nel caos: fino a 6 chilometri di coda - BresciaToday; Camion perde un barra di metallo in tangenziale: danni a due auto, passeggeri illesi; Schianto in tangenziale, diversi feriti: traffico bloccato. Incidente tra quattro vetture e due furgoni: traffico bloccato sulla Tangenziale OvestIncidente tra più veicoli a Rozzano: traffico in tilt sulla Tangenziale Ovest e intervento dei soccorsi per la gestione dell’emergenza. notizie.it Schianto in tangenziale, diversi feriti: traffico bloccatoQuattro persone sono rimaste coinvolte in un incidente stradale avvenuto domenica mattina lungo la carreggiata sud della A52, la tangenziale nord di Milano. Lo scontro si è verificato nel tratto ... milanotoday.it https://www.laltrogiornale.it/2026/04/28/due-incidenti-sulla14-a-marotta-e-fano-i-feriti-soccorsi-e-portati-in-ospedale/ - facebook.com facebook