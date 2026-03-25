Incidente sulla Tangenziale Ovest di Milano all’altezza di Rozzano | carreggiata chiusa tre feriti

Un incidente si è verificato questa mattina sulla Tangenziale Ovest in direzione nord, all’altezza di Rozzano. Durante lo scontro, quattro automobili e due furgoni sono rimasti coinvolti. La carreggiata è stata chiusa temporaneamente per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi. Sul posto sono intervenuti i mezzi di emergenza, e tre persone sono state trasportate in ospedale per le ferite riportate.

Rozzano (Milano), 25 marzo 2026 - La Tangenziale Ovest in direzione nord è stata temporaneamente chiusa all’altezza di Rozzano a seguito di un incidente che ha coinvolto quattro autovetture e due furgoni. A causa dell’impatto sarebbero rimaste ferite tre persone, una delle quali in modo grave. Per prestare soccorso ai feriti è stato necessario l’intervento dei sanitari del 118, con diverse ambulanze e l’elisoccorso. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale e i Vigili del fuoco del distaccamento di via Darwin, supportati da un mezzo Unimog proveniente dalla sede centrale. L’incidente, avvenuto in direzione Laghi, pochi minuti dopo le 16 e ha coinvolto complessivamente nove persone. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Incidente sulla Tangenziale Ovest di Milano all’altezza di Rozzano: carreggiata chiusa, tre feriti Articoli correlati Leggi anche: Schianto fra quattro auto e due furgoni: chiusa la Tangenziale Ovest di Milano Due feriti nell’incidente sulla Tangenziale di Napoli, riaperta a tre corsie verso PozzuoliDue feriti nell'incidente di questa mattina sulla Tangenziale di Napoli: riaperta a 3 corsie da mezzogiorno in direzione Pozzuoli. Una selezione di notizie su Tangenziale Ovest di Temi più discussi: Scontro tra più veicoli sulla Tangenziale Ovest: tre feriti e traffico in tilt in direzione nord; Lavori in autostrada, ecco la mappa dei cantieri; Incidente tra due tir sul raccordo dell'autostrada A13, camionista intrappolato nell'abitacolo. Traffico; Udine Nord, chiusura notturna tra tangenziale e A23: come evitare i blocchi. Incidente sulla tangenziale ovest di Milano a Rozzano: carreggiata nord chiusaUn incidente sulla tangenziale ovest di Milano ha provocato la chiusura della carreggiata in direzione nord all’altezza di Rozzano. Il sinistro, avvenuto nelle scorse ore, ha coinvolto quattro autovet ... legnanonews.com Incidente sulla Tangenziale Ovest all’altezza di Rozzano, tre persone feriteA seguito dell'impatto risulterebbero ferite tre persone per le quali si è reso necessario l'intervento del 118 e dell'elisoccorso ... italpress.com #Viabilità | #incidente | A50 Tangenziale Ovest Code tra incrocio Pavia-Opera e il bivio dell'A1 Milano-Napoli in direzione Bologna #Luceverde - facebook.com facebook Tangenziale Sud-Ovest di Asti, Alice Ravinale interroga la Regione: "Due progetti, nessuna trasparenza sui criteri di scelta" x.com