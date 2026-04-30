Due incidenti in poche ore ad Eboli | diversi feriti si indaga

Nelle ultime ore a Eboli si sono verificati due incidenti con più persone ferite. Il primo è avvenuto intorno alle 19 a Campolongo, quando due auto si sono scontrate in modo ancora da chiarire. La polizia sta raccogliendo elementi per capire le cause dell’incidente. Non ci sono ancora dettagli sui feriti o sulla dinamica dell’incidente. Le autorità continuano le verifiche sul luogo.

Brutto incidente intorno alle 19, a Campolongo di Eboli: per cause da accertare, si sono scontrate 2 auto. Di tre feriti il bilancio del sinistro. Sul posto, i soccorsi del 118. In particolare, il Vopi ha trasportato un 17enne all’ospedale di Eboli, mentre gli altri 2 feriti, fratelli, sono stati.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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