Due morti sul lavoro in Sardegna | due incidenti in poche ore nel Nuorese e Cagliaritano

Due incidenti sul lavoro in Sardegna questa mattina hanno portato alla morte di due uomini. Un anziano è stato schiacciato da un camion nelle campagne di Lanusei, nel Nuorese. L’uomo è morto sul colpo. Poco dopo, in un'altra zona del Cagliaritano, un altro lavoratore ha perso la vita in circostanze ancora da chiarire. Le autorità stanno indagando per capire cosa sia successo.

Un anziano è deceduto dopo essere stato schiacciato da un camion nelle campagne di Lanusei, nel Nuorese. Secondo quanto si apprende l'incidente sarebbe avvenuto in un terreno agricolo. I soccorsi, seppur rapidi, pare siano stati inutili per l'uomo. Gli agenti del Commissariato di Lanusei sono accorsi sul posto per fare chiarezza sulla dinamica dell'incidente. La tragedia arriva a poche ore dalla notizia della morte di un operaio per un malore in uno stabilimento a Sestu, Nel Cagliaritano. L'operaio 62enne era intento a manovrare un muletto all'interno di uno stabilimento. L'uomo si è poi accasciato e il suo cuore si è fermato.

