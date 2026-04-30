Due giornate di gare con migliaia di atleti e modifiche alla viabilità | arriva il Challenge Cesenatico

Sabato 9 e domenica 10 maggio, Cesenatico ospiterà il Triathlon Challenge, un evento che coinvolgerà migliaia di atleti provenienti da diverse regioni. Durante le due giornate, si svolgeranno le gare principali, che interesseranno vari percorsi lungo le strade e le spiagge della città. Per consentire lo svolgimento delle competizioni, alcune strade saranno chiuse o modificate temporaneamente, influenzando la viabilità locale.

Sabato 9 maggio e domenica 10 maggio Cesenatico diventa un polo di sport, competizione e divertimento con la nuova edizione del Triathlon Challenge che porterà in città migliaia di atleti.Le modifiche alla viabilitàDa mercoledì 6 maggio a venerdì 8 maggio viale Carducci rimarrà chiuso al traffico.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Le gare «Urban Night» e «Half Marathon»: modifiche alla viabilità nel weekend Triathlon Adriatic Series, scatta il weekend delle gare: il programma e tutte le modifiche alla viabilitàSabato 18 aprile e domenica 19 aprile a Cesenatico arriva il Triathlon Adriatic Series, un evento di prestigio che conferma la città una tappa fissa...