Le gare Urban Night e Half Marathon | modifiche alla viabilità nel weekend

Le strade di Bergamo cambieranno volto nel weekend. Sabato 7 e domenica 8 febbraio si svolgeranno le gare «Urban Night» e «Half Marathon». Per permettere lo svolgimento delle competizioni, alcune vie verranno chiuse o modificate. La polizia locale ha annunciato i percorsi alternativi e le zone interessate. Chi deve muoversi in città in quei giorni, meglio pianificare gli spostamenti in anticipo.

IL PROGRAMMA. Sabato 7 e domenica 8 febbraio arrivano le competizioni podistiche con conseguenti cambi viabilistici a Bergamo. Dalle ore 17.45 alle ore 20.30 e comunque fino al termine gara: sospensione temporanea della circolazione per il tempo strettamente necessario al passaggio degli atleti lungo le seguenti vie e zone: viale Roma, viale Vittorio Emanuele, via Botta, via Sant'Alessandro, vicolo San Carlo, via Tre Armi, via Degli Orti, via Borgo Canale, via San Martino della Pigrizia, Salita Scorlazzino, via Sudorno, via Torni, via G. Marieni, via San Sebastiano, scaletta San Sebastiano, via San Sebastiano, via San Vigilio, via Al Castello, interno Parco San Vigilio, via Cavagnis, via sotto le Mura di Sant'Alessandro, via Beltrami, via Roccolino, via Maironi Da Ponte, via alla Porta di San Lorenzo, via Fara, Porta Sant'Agostino, scaletta della Noca, piazza Giacomo Carrara, via San Tomaso, via Pignolo, attraversamento incrocio tra via Verdi e via San Giovanni, piazzetta Santo Spirito, via Tasso, piazza Matteotti.

