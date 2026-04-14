Triathlon Adriatic Series scatta il weekend delle gare | il programma e tutte le modifiche alla viabilità
Nel fine settimana di sabato 18 e domenica 19 aprile, Cesenatico ospita il Triathlon Adriatic Series, una competizione di rilievo nel panorama sportivo. L’evento si svolge in città e comporta modifiche temporanee alla viabilità per consentire lo svolgimento delle gare. La manifestazione rappresenta un appuntamento ricorrente che richiama atleti e appassionati da diverse zone. Durante le giornate, alcune strade saranno interdette al traffico e saranno adottati percorsi alternativi.
Sabato 18 aprile e domenica 19 aprile a Cesenatico arriva il Triathlon Adriatic Series, un evento di prestigio che conferma la città una tappa fissa di questa disciplina. La giornata di sabato sarà interamente dedicata al Triathlon AS75. L’Area Expo aprirà dalle 8 alle 20, mentre il ritiro.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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