Triathlon Adriatic Series scatta il weekend delle gare | il programma e tutte le modifiche alla viabilità

Nel fine settimana di sabato 18 e domenica 19 aprile, Cesenatico ospita il Triathlon Adriatic Series, una competizione di rilievo nel panorama sportivo. L’evento si svolge in città e comporta modifiche temporanee alla viabilità per consentire lo svolgimento delle gare. La manifestazione rappresenta un appuntamento ricorrente che richiama atleti e appassionati da diverse zone. Durante le giornate, alcune strade saranno interdette al traffico e saranno adottati percorsi alternativi.