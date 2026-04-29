Nella notte, un giovane di 21 anni è stato fermato in relazione a un episodio avvenuto il 25 aprile a Roma, quando una coppia appartenente all’Anpi è stata raggiunta da alcuni colpi di arma da fuoco. La comunità ebraica ha preso le distanze dall’individuo, che si sospetta appartenesse alla propria comunità. L’indagine è in corso e la polizia sta lavorando per chiarire i dettagli della vicenda.

Un 21enne, Eithan Bondi, che sarebbe appartenente alla comunità ebraica, è in stato di fermo in relazione al ferimento di un uomo e una donna, entrambi dell'Anpi, avvenuta il 25 aprile a Roma. L'indagine è coordinata dai pm dall'antiterrorismo della Capitale. Nella notte in casa del giovane è stata eseguita una perquisizione. I pm, coordinati dal procuratore Francesco Lo Voi, gli contestano il reato di tentato omicidio e detenzione di armi. Il giovane sarebbe stato individuato dalla targa dello scooter da cui ha esploso i colpi con una pistola soft air. Grazie alle telecamere di sorveglianza presenti nella zona di via delle Sette Chiese, nel quartiere Ostiense, gli inquirenti sono riusciti a ricostruire il percorso effettuato dal veicolo e a rintracciarlo.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Spari contro una coppia dell'Anpi per il 25 aprile a Roma, fermato nella notte un 21enne. La comunità ebraica prende le distanze

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