Francesca Pascale e la polemica contro i pro Pal il Comune prende le distanze | Insulti inaccettabili

Francesca Pascale ha scagliato un attacco diretto contro chi sostiene i pro Pal, accusandoli di essere semplicemente contro Israele e non di sostenere Gaza. Il Comune di Viareggio ha risposto subito, condannando gli insulti, considerandoli inaccettabili. La polemica è scoppiata dopo che Pascale ha scritto un commento sui social, criticando aspramente alcuni manifestanti, invitandoli a concentrarsi sul lavoro e a lavarsi.

Viareggio, 13 febbraio 2026 – "Non siete pro Gaza, siete contro Israele, andate a lavorare e soprattutto lavatevi". Così Francesca Pascale si è rivolta a un gruppo di manifestanti pro Pal al Carnevale di Viareggio. Ieri, giovedì 12 febbraio, l'ex compagna di Silvio Berlusconi ha reagito con veemenza a cori e contestazioni in piazza Mazzini, dando vita a un confronto dai toni particolarmente accesi. La Pascale era stata invitata per ricevere il 'Premio Funari, Giornalaio dell'anno', assegnato dagli organizzatori anche a Carlo Freccero e Germano Lanzoni prima del terzo corso mascherato in notturno.

Francesca Pascale ha risposto duramente ai manifestanti pro Palestina che si sono radunati in città.

Durante il Carnevale di Viareggio, Francesca Pascale si rivolge duramente ai manifestanti pro Pal.

