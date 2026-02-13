Francesca Pascale e la polemica contro i pro Pal il Comune prende le distanze | Insulti inaccettabili
Francesca Pascale ha scagliato un attacco diretto contro chi sostiene i pro Pal, accusandoli di essere semplicemente contro Israele e non di sostenere Gaza. Il Comune di Viareggio ha risposto subito, condannando gli insulti, considerandoli inaccettabili. La polemica è scoppiata dopo che Pascale ha scritto un commento sui social, criticando aspramente alcuni manifestanti, invitandoli a concentrarsi sul lavoro e a lavarsi.
Viareggio, 13 febbraio 2026 – "Non siete pro Gaza, siete contro Israele, andate a lavorare e soprattutto lavatevi". Così Francesca Pascale si è rivolta a un gruppo di manifestanti pro Pal al Carnevale di Viareggio. Ieri, giovedì 12 febbraio, l’ex compagna di Silvio Berlusconi ha reagito con veemenza a cori e contestazioni in piazza Mazzini, dando vita a un confronto dai toni particolarmente accesi. La Pascale era stata invitata per ricevere il ‘Premio Funari, Giornalaio dell’anno’, assegnato dagli organizzatori anche a Carlo Freccero e Germano Lanzoni prima del terzo corso mascherato in notturno. 🔗 Leggi su Lanazione.it
