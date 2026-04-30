Due ebrei accoltellati a Londra il momento in cui l’aggressore viene fermato

Due uomini di religione ebraica sono stati feriti con un coltello a Londra, nel quartiere di Golders Green. L’uomo sospettato di averli aggrediti, un 45enne di origini somale, è stato fermato sul posto e condotto in custodia dalle forze dell’ordine. Secondo le prime informazioni, l’uomo era arrivato nel Regno Unito da bambino. La polizia sta indagando sull’accaduto.

(Adnkronos) – È arrivato "regolarmente, da bambino" dalla Somalia l'uomo di 45 anni fermato per i fatti di Golders Green, sobborgo a nord di Londra. Lo ha confermato stamani alla Bbc il ministro degli Interni britannico, Shabana Mahmood, dopo i pochi dettagli riferiti ieri dalle autorità sul cittadino britannico arrestato con l'accusa di tentato omicidio. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate Londra, accoltellati 2 ebrei a Golden Green: arrestato l’aggressoreGli agenti intervenuti sul posto hanno utilizzato un taser per immobilizzare l'uomo. Leggi anche: Paura a Londra per un nuovo attacco antisemita: accoltellati due ebrei davanti a sinagoga Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Due ebrei accoltellati a Londra, si indaga per terrorismo. L'Ue agli Stati: rafforzare la sicurezza delle comunità ebraiche; Londra, due persone accoltellate nel quartiere ebraico: un fermo; Accoltellati due ebrei londinesi. Bufera sulla polizia: Vergogna; Londra, 2 accoltellati vicino alla sinagoga. Arrestato l'aggressore, ha problemi mentali. Due uomini ebrei sono stati accoltellati a Londra. Arrestato un uomo con precedenti. Le immaginiGli attacchi, definiti atti di terrorismo, sono avvenuti in pieno giorno nella zona dello shopping di Golders Green. L'aggressore fermato da membri dell'organizzazione di sicurezza volontaria Shomrim. ilfoglio.it Due ebrei accoltellati a Londra, si indaga per terrorismo. L'Ue agli Stati: rafforzare la sicurezza delle comunità ebraicheL'aggressore fermato col taser. Starmer convoca il Cobra. Netanyahu: Chiediamo e ci aspettiamo azioni da parte del governo britannico per ... huffingtonpost.it Io so. Io so che le ragazzine e i ragazzini della scuola ebraica romana devono togliersi la divisa per non essere individuati come “sionisti”. Io so che due giornalisti ebrei sono stati cacciati con la forza dall’Università di Roma dagli energumeni di Cambiare rotta - facebook.com facebook Nel quartiere di Londra dove sono stati accoltellati due ebrei: «Cresce l’antisemitismo, molti se ne vanno» x.com