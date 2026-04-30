Due dipendenti pescaresi di Poste Italiane nominati Maestri del Lavoro

Due impiegati di Poste Italiane di Pescara tra i 97 nominati come “Maestri del Lavoro” dal ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. La cerimonia di consegna si svolgerà prossimamente, con l’assegnazione ufficiale di questa onorificenza. La nomina coinvolge anche altri dipendenti di varie regioni italiane, riconoscendo l’impegno e la professionalità dimostrati nel corso degli anni.

Ci sono anche due dipendenti di Pescara tra i 97 impiegati di Poste Italiane che saranno insigniti dell’onorificenza “Stelle al Merito del Lavoro”, assegnata dal ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Sono Nicola Vitullo (Immobiliare) e Giuseppe Amoroso (Risorse Umane). La commissione.🔗 Leggi su Ilpescara.it

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