Nominati i nuovi Maestri del lavoro di Novara e Vco

Da novaratoday.it 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono 15 i nuovi Maestri del lavoro delle province di Novara e Vco che il 1° maggio riceveranno a Torino la prestigiosa "Stella al merito". L'onorificenza, conferita dal Presidente della Repubblica, premia chi si è distinto per oltre 25 anni di carriera tra eccellenza professionale, innovazione e.🔗 Leggi su Novaratoday.it

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