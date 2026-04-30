Lunedì 4 maggio il ponte di Brivio sarà chiuso al traffico per un periodo di 15 mesi. La chiusura interessa un'area di cantiere già allestita, con due cantieri attivi nelle vicinanze. La sospensione del transito potrebbe portare a un isolamento temporaneo della zona, che al momento si prepara alla fase di intervento. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora annunciato modifiche o proroghe ai tempi stabiliti.

L’area di cantiere è già stata allestita e il conto alla rovescia è partito. Lunedì 4 maggio scatta la chiusura del ponte di Brivio che avrà la durata di 15 mesi. Sull’infrastruttura transitano ogni giorno 16mila mezzi che ora dovranno trovare un altro modo per scavalcare il fiume Adda tra le province di Bergamo e Lecco. È previsto che utilizzeranno il ponte Cantù tra Olginate e Calolzio, nel Lecchese, 12 chilometri in più e tempi di percorrenza che a seconda della giornata aumenteranno tra i 20 e i 40 minuti. Qualcuno passerà da Paderno per invadere le strade di Calusco d’Adda (Bergamo), dove oggi ci sono già 15mila mezzi al giorno e si calcola un aumento di 7-8mila.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Due cantieri e lo stop al ponte: "Rischiamo di essere isolati"

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