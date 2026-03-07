Cedimento ponte sulla Fi-Pi-Li gli industriali pisani | Cantieri navali dei Navicelli isolati necessari interventi tempestivi

Il Gruppo Nautico dell'Unione Industriale Pisana ha segnalato il cedimento di una campata del ponte sulla Fi-Pi-Li, situato sopra il Canale dei Navicelli nella zona della Darsena Toscana. Gli industriali pisani evidenziano che i cantieri navali dei Navicelli risultano isolati a causa di questa situazione e sottolineano la necessità di interventi rapidi per risolvere il problema.

Preoccupazione espressa da parte del Gruppo Nautico dell'Unione Industriale Pisana per il cedimento di una campata del ponte della Fi-Pi-Li, che attraversa il Canale dei Navicelli nella zona della Darsena Toscana. Il collasso è avvenuto nel pomeriggio di venerdì 6 marzo senza fortunatamente provocare feriti.Il Gruppo Nautico si è immediatamente rivolto alle autorità competenti per chiedere tempestivi e rapidi interventi per la rimozione totale della campata mobile del ponte."I cantieri navali nell’area dei Navicelli sono isolati e penalizzati nello svolgimento delle lavorazioni" sottolineano dall'Unione Industriale Pisana.Le... 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Calambrone, il ponte mobile sulla Fi-Pi-Li esce dalle guide: caos in porto, traffico paralizzatoLo scarrellamento a causa del probabile cedimento delle cerniere della campata mobile.

