Due atlete della Chimera Nuoto convocate al raduno collegiale regionale di fondo

Due giovani nuotatrici della Chimera Nuoto sono state convocate per partecipare al raduno collegiale regionale di fondo a Livorno. Si tratta di Anna Magi, nata nel 2013, e Djulietta Rosca, del 2012, entrambe appartenenti alla categoria Ragazze. La federazione ha scelto di includerle in un programma di due giornate di allenamenti intensivi, dedicati alla preparazione e allo sviluppo delle atlete.

Due atlete della Chimera Nuoto al raduno collegiale regionale di fondo a Livorno. Anna Magi del 2013 e Djulietta Rosca del 2012 sono rientrate tra le migliori nuotatrici della categoria Ragazze che sono state convocate dalla federazione per due giornate intensive di allenamenti dedicate.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Notizie correlate Due atlete della Chimera Nuoto al raduno collegiale regionale di fondoArezzo, 30 aprile 2026 – Due atlete della Chimera Nuoto al raduno collegiale regionale di fondo a Livorno. Sofia Napoli della Chimera Nuoto al raduno della nazionale italiana JunioresArezzo, 7 febbraio 2026 – Sofia Napoli al raduno della nazionale italiana Juniores. Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Un fisioterapista casentinese ha contribuito a titoli e record italiani di nuoto; Un casentinese tra i campioni nazionali di nuoto. Due atlete della Chimera Nuoto convocate al raduno collegiale regionale di fondoAnna Magi e Djulietta Rosca sono rientrate tra le migliori nuotatrici della categoria Ragazze nelle lunghe distanze. La società del Palazzetto del Nuoto ha colto ventidue medaglie in due gare del sett ... arezzonotizie.it Sofia Napoli della Chimera Nuoto al raduno della nazionale italiana JunioresArezzo, 7 febbraio 2026 – Sofia Napoli al raduno della nazionale italiana Juniores. L’atleta della Chimera Nuoto, nata nel 2010, è rientrata nel ristretto novero di tredici giovani nuotatori che sono ... lanazione.it [CORSI DI NUOTO]: 4° CICLO 27 APRILE 2026-21 GIUGNO 2026 BABY 0-3 anni BAMBINI 4-5 anni non esperti BAMBINI 5 anni esperti-6 anni RAGAZZI 7-17 anni ADULTI 18-100 anni LEZIONI INDIVIDUALI Attività organizzata da Chimera Nuoto S.S.D. - facebook.com facebook Ottimo bilancio degli Esordienti della Chimera Nuoto nella prima prova estiva dlvr.it/TS24Qh #ChimeraNuoto x.com