Sofia Napoli, giovane nuotatrice della Chimera Nuoto, partecipa al raduno della nazionale italiana Juniores. È tra i tredici atleti convocati dal commissario tecnico Marco Menchinelli per quattro giorni di allenamenti al centro federale di Ostia. La ragazza, nata nel 2010, si confronta con altri giovani talenti provenienti da tutta Italia, un’opportunità importante per crescere e migliorare.

Arezzo, 7 febbraio 2026 – Sofia Napoli al raduno della nazionale italiana Juniores. L’atleta della Chimera Nuoto, nata nel 2010, è rientrata nel ristretto novero di tredici giovani nuotatori che sono stati convocati dal commissario tecnico Marco Menchinelli p er quattro giornate collegiali al centro federale di Ostia, vivendo così un’occasione di allenamento e di confronto con i migliori coetanei di tutta la penisola. La chiamata in nazionale ha riguardato anche l’allenatore Marco Licastro che ha collaborato con lo staff tecnico azzurro, portando un prezioso contributo di esperienza e competenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sofia Napoli della Chimera Nuoto al raduno della nazionale italiana Juniores

Approfondimenti su Sofia Napoli

Sofia Napoli della Chimera Nuoto ha conquistato il record italiano juniores nei 400 misti ai Campionati Nazionali di Riccione.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Sofia Napoli

Argomenti discussi: Un bronzo per la Chimera Nuoto al Challenge International di Ginevra; Arezzo, tre argenti per la Chimera Nuoto al Campionato Regionale Indoor di Fondo; Tre argenti per la Chimera Nuoto al Campionato Regionale Indoor di Fondo.

Sofia Napoli della Chimera Nuoto al raduno della nazionale italiana JunioresArezzo, 7 febbraio 2026 – Sofia Napoli al raduno della nazionale italiana Juniores. L’atleta della Chimera Nuoto, nata nel 2010, è rientrata nel ristretto novero di tredici giovani nuotatori che sono ... lanazione.it

Nuoto. L’ottovolante Chimera ai Regionali. Sofia Napoli, tris di medaglie d’oroLa Chimera Nuoto vince tre ori, due argenti e tre bronzi al Campionato regionale assoluto. La più importante manifestazione toscana ha riunito i migliori nuotatori e le migliori nuotatrici di ... lanazione.it

Tre argenti per la Chimera Nuoto al Campionato Regionale Indoor di Fondo La gara sulle lunghe distanze ha visto Sofia Napoli, Anna Magi e Djulietta Rosca piazzarsi al secondo posto La Chimera Nuoto è arrivata seconda al Trofeo Intercomu facebook