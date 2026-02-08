ex ambasciatore britannico coinvolto nel caso epstein trema il governo di londra

Il governo di Londra si trova sotto pressione dopo le rivelazioni sui legami tra Epstein e alcuni membri dell’élite britannica. Il premier Keir Starmer si impegna a gestire l’onda di indignazione che cresce nell’opinione pubblica, mentre emergono nuovi dettagli che coinvolgono anche un ex ambasciatore britannico. La vicenda scuote le alte sfere politiche e diplomatiche, e il timore di ripercussioni si fa sempre più concreto.

Il premier britannico Keir Starmer è impegnato nel difficile compito di placare l’opinione pubblica infuriata per le rivelazioni che emergono sui legami fra Epstein e l’élite di Londra. Il Partito Laburista e il governo stesso stanno attraversando uno dei peggiori scandali della storia recente. Lo scandalo ha già travolto la famiglia reale: lo scorso novembre il re Carlo III ha tolto i titoli nobiliari al fratello, l’ormai ex principe Andre a, e ha espresso solidarietà nei confronti delle vittime degli abusi. Ora Andrew Mountbatten Windsor, divenuto un comune cittadino, potrebbe persino finire di fronte a un tribunale americano per essere ascoltato o per subire un processo. 🔗 Leggi su Follow.it

Il caso Epstein torna a far parlare le élite di Regno Unito e Stati Uniti.

Dopo le dimissioni di Peter Mandelson, che ha lasciato il suo incarico dopo che sono saltati fuori i file legati a Epstein, l’attenzione si sposta sugli Stati Uniti.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Peter Mandelson, ex ambasciatore britannico negli Stati Uniti licenziato per i suoi legami con Jeffrey Epstein, si dimetterà anche dalla Camera dei LordMartedì Peter Mandelson, ex ambasciatore britannico negli Stati Uniti licenziato a settembre per via dei suoi legami con Jeffrey Epstein, ha detto che lascerà anche la Camera dei Lord, la camera alta ... ilpost.it

Regno Unito: Starmer si scusa con le vittime di Epstein per la nomina ad ambasciatore di MandelsonIl premier britannico affronta richieste di dimissioni per avere nominato ambasciatore Peter Mandelson. Documenti hanno rivelato legami dell'ormai ex diplomatico con Epstein, più stretti di quanto ave ... msn.com

Il premier non ha mai avuto legami con Epstein, ma la scelta di nominare ambasciatore negli Usa l’eminenza grigia del Labour scatena una crisi morale e politica importante a Downing Street #SkyInsider facebook

Il primo governo a rischio caduta per gli “Epstein files” è quello inglese di Keir Starmer: già in crisi di consensi, il leader laburista paga il pesante coinvolgimento dell’ex ambasciatore a Washington Mandelson x.com