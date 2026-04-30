Droga e terrore col machete | arrestato il tossicodipendente

Un uomo di 44 anni è stato arrestato per aver minacciato con un machete la compagna e la figlia durante un episodio di violenza domestica. Durante la perquisizione, sono stati trovati droga e armi. Il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere. L’individuato è risultato essere un tossicodipendente. Le forze dell’ordine hanno eseguito l’arresto e stanno indagando sull’accaduto.

? Cosa sapere Arrestato 44enne con machete e droga dopo terrore domestico contro compagna e figlia.. Il giudice dispone la custodia cautelare in carcere per il soggetto tossicodipendente.. Un uomo di 44 anni, già noto alla polizia, è stato condotto in carcere dopo che la sua abitazione è stata trasformata in un deposito di stupefacenti e un luogo di terrore domestico con un machete da 40 centimetri. Il clima si è fatto insostenibile quando il soggetto, sotto l’effetto di sostanze, ha iniziato a brandire l’arma bianca tra le mura di casa, spaventando la compagna e la figlia ancora minorenne. La tensione è esplosa all’interno di un nucleo familiare ormai distrutto dalla tossicodipendenza.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Droga e terrore col machete: arrestato il tossicodipendente Notizie correlate Terrore a Valle Aurelia: assalto col machete, scontro col clan? Cosa sapere Un uomo di 48 anni aggredisce con un machete l'abitazione della ex a Valle Aurelia. Terrore in pizzeria a Torino, clienti colpiti con machete: arrestato tunisinoChi c’era, a mangiare la pizza da Istabul Mimo alle undici della sera del 3 aprile, ricorda tre cose: il fumo dello spray al peperoncino che brucia... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Londra, terrore antisemita: due persone accoltellate in un quartiere ebraico. Starmer: Inquietante; il manifesto; Pistoia, cucciolo di cane mangia droga mentre è al parco: operato d'urgenza perde un polmone; Tenta di violentare una conoscente e nasconde la droga: arrestato 37enne. Il fondatore del sito era stato accusato anche di complicità nel traffico di droga possesso e distribuzione di materiale pedopornografico - facebook.com facebook Un giovane muore e gli adulti giudicano senza sapere: niente droga, ma una cardiopatia. Ancora una volta prevalgono pregiudizi. Intanto i ragazzi, più lucidi, chiedono educazione e responsabilità sull’uso del digitale, non processi e demonizzazioni #SkyInsid x.com