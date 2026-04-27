A Valle Aurelia, un uomo di 48 anni ha aggredito con un machete l’abitazione della ex compagna. Durante l’incidente, alcuni familiari della donna sono stati fermati con l’accusa di aver provocato lesioni aggravate. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato all’arresto di più persone coinvolte nel episodio, che ha generato grande preoccupazione nella zona. La polizia sta approfondendo le indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto.

? Cosa sapere Un uomo di 48 anni aggredisce con un machete l'abitazione della ex a Valle Aurelia.. I familiari della donna sono stati arrestati con l'accusa di lesioni aggravate.. Giovedì 23 aprile, verso le 20:30, un uomo di 48 anni già noto alle forze dell’ordine ha aggredito con un machete l’abitazione della sua ex compagna in via di Valle Aurelia, finendo ferito a un braccio dopo lo scontro con il padre e il fratello della donna. Il quartiere di Valle Aurelia si è svegliato con il peso di una violenza che ha colpito nel cuore di una famiglia. Il 48enne, mosso da un impulso che ora gli investigatori cercheranno di ricostruire, si era presentato all’uscio della casa della sua ex fidanzata impugnando un grosso coltello.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Terrore a Valle Aurelia: assalto col machete, scontro col clan

Notizie correlate

In strada col machete minaccia una donna durante una lite: terrore alla stazionePerugia, 11 marzo 2026 – La segnalazione è arrivata all’ora di cena: in strada c’è un uomo armato di machete che minaccia una donna.

Heraskevych alle Olimpiadi col casco con gli atleti ucraini morti, scontro col Cio che lo vietaAlle Olimpiadi lo skeletonista Vladyslav Heraskevych ha voluto gareggiare con un casco che ritrae i volti di atleti ucraini morti nel conflitto.

Contenuti di approfondimento

Omicidio a Valle Aurelia, fermato un uomo a Roma: è un filippino di 43 anni. Indagato anche il figlio 17enneSi è presentato alla stazione dei carabinieri di Tor Vergata il killer che con una coltellata ha ucciso domenica pomeriggio il 50enne di origini Filippine, Michael Lee Pon, a Valle Aurelia. Si tratta ... ilmessaggero.it

Marciapiedi killer a Valle Aurelia: asfalto spaccato dalle radici e tombini sporgentiI marciapiedi malridotti coprono in effetti un percorso pedonale importante che va dal civico 80 di via Valle Aurelia, all’altezza di un noto ristorante-pizzeria del quartiere, in giù oltre il civico ... romatoday.it