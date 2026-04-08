Un episodio di violenza si è verificato in una pizzeria di Torino, dove alcuni clienti sono stati attaccati con un machete. La polizia ha arrestato un uomo di nazionalità tunisina, ritenuto responsabile dell'aggressione. Secondo le prime testimonianze, nel locale si trovavano diverse persone, alcune delle quali hanno riportato ferite serie. La scena è stata descritta come molto cruenta, con un ragazzo che presentava una ferita alla testa.

Chi c’era, a mangiare la pizza da Istabul Mimo alle undici della sera del 3 aprile, ricorda tre cose: il fumo dello spray al peperoncino che brucia negli occhi e che avvolge ogni cosa. Le grida fortissime. E poi, quando la nube si dissolve, una scena alla Pulp fiction, che un testimone descrive così: «C’era un ragazzo con la testa tagliata da un machete in una pozza di sangue. L’amico che zoppicava con la tuta aperta sulla coscia, che zampillava. Il ristoratore con la mano aperta e l’emorragia in corso. Era tutto a soqquadro. Le sedie scaraventate a terra». Non si sa ancora, con esattezza, come sia iniziata quella serata finita con due giovani di 30 e 37 anni ricoverati al pronto soccorso del Giovanni Bosco e un terzo uomo medicato in condizioni meno gravi. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Terrore in pizzeria a Torino, clienti colpiti con machete: arrestato tunisino

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