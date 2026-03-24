PRATO – La droga e i cellulari, nel carcere la Dogaia, a Prato, arrivano anche con lanci fatti con le fionde. Lo fa sapere la procura della Repubblica pratese, guidata da Luca Tescaroli, la quale, attraverso un comunicato, segnala che proseguono i lanci di pacchetti con droga dall’esterno del carcere per approvvigionare i detenuti. E ancora: “L’uomo è scappato e le guardie penitenziarie hanno trovato l’involucro, contenente anche due cellulari (uno è un mini smartphone). Le comunicazioni con l’esterno dei detenuti sono vietate a meno che non ci sia autorizzazione specifica. Il numero non adeguato di personale – spiega la procura di Prato – non ha consentito di bloccare il fuggitivo”. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Prato: lancio di droga e cellulari con la fionda nel carcere della Dogaia. L’intervento delle guardie penitenziarie

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