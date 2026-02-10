Aggressioni agli agenti droga e telefoni cellulari in carcere | nuova bufera sulla Dogaia
Nelle ultime settimane, all’interno del carcere della Dogaia sono aumentati gli episodi di violenza e illegalità. Agenti di polizia penitenziaria sono stati aggrediti, e sono stati trovati telefoni cellulari e droga tra i detenuti. La situazione sembra peggiorare, con nuovi episodi di tensione e comportamenti violenti che mettono sotto pressione il personale e le forze dell’ordine.
Droga all’interno del penitenziario, smartphone sequestrati e nuovi episodi di violenza da parte dei detenuti nei confronti degli agenti di polizia penitenziaria. In un caso però, sarebbe stato un esponente della polizia penitenziaria ad aggredire un detenuto. In ogni caso non sembra esserci pace.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
