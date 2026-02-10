Aggressioni agli agenti droga e telefoni cellulari in carcere | nuova bufera sulla Dogaia

Nelle ultime settimane, all’interno del carcere della Dogaia sono aumentati gli episodi di violenza e illegalità. Agenti di polizia penitenziaria sono stati aggrediti, e sono stati trovati telefoni cellulari e droga tra i detenuti. La situazione sembra peggiorare, con nuovi episodi di tensione e comportamenti violenti che mettono sotto pressione il personale e le forze dell’ordine.

