Dritto e rovescio | tensioni tra Italia e Svizzera dopo Crans-Montana

Dopo l'incontro di Crans-Montana, Italia e Svizzera sono venute a confronto in tribunale riguardo alle spese mediche sostenute dai cittadini italiani in territorio svizzero. Roma si è costituita parte civile nel procedimento, mentre le autorità svizzere hanno presentato una richiesta di rimborso delle spese. La disputa riguarda specificamente le procedure e le responsabilità legate ai costi sanitari tra i due paesi.

? Cosa sapere Italia e Svizzera si scontrano legalmente per le spese mediche dopo Crans-Montana.. Roma si costituisce parte civile nel procedimento mentre Berna richiede il rimborso spese.. Stasera, giovedì 30 aprile 2026, alle ore 21:25 su Rete 4, Paolo Del Debbio guida un nuovo appuntamento di Dritto e rovescio focalizzato sulle frizioni diplomatiche internazionali, sulla controversia medica tra Italia e Svizzera legata a Crans-Montana e sul dibattito giuridico riguardante Nicole Minetti. Il palinsesto serale del canale 4 si apre con un’analisi approfondita della geopolitica mondiale, in un periodo caratterizzato da una crescente instabilità che vede i rapporti tra le diverse potenze globali farsi sempre più complicati a causa di nuovi episodi di tensione.🔗 Leggi su Ameve.eu

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Crans-Montana: lo scontro tra Italia e Svizzera - FarWest 27/01/2026

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