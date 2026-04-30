Un giovane motociclista ha perso la vita ieri pomeriggio durante una sessione di cross sul circuito di Chignolo Po. L'incidente si è verificato mentre il pilota era in sella alla sua moto, e si è concluso con la caduta. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma nonostante gli interventi tempestivi, le ferite riportate si sono rivelate fatali. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause dell'incidente.

CHIGNOLO PO (Pavia) Tragico incidente sportivo, ieri pomeriggio, sul circuito per moto da cross a Chignolo Po. Nonostante i soccorsi attivati tempestivamente e la disperata corsa verso l’ospedale in codice rosso, il motociclista non ce l’ha fatta. Si tratta di un 29enne di nazionalità francese, morto per le troppo gravi conseguenze della caduta dalla sua moto da cross, mentre era impegnato in “giri liberi”, non in una gara. Al circuito Le Colline di Chignolo Po sono intervenuti anche i carabinieri, che stanno procedendo con i rilievi del caso, anche se non si è trattato di un incidente stradale ma di un infortunio sportivo, comunque autonomo perché non risultano altri mezzi coinvolti.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Dramma nel circuito. Cade facendo cross. Inutili i soccorsi a giovane motociclista

Notizie correlate

Chignolo Po, motociclista di 29 anni perde la vita sul circuito di crossChignolo Po (Pavia), 29 aprile 2026 – Le consguenze della caduta dalla moto, sul circuito di cross, sono state troppo gravi.

Leggi anche: Dramma nella notte, cade per evitare un tasso e viene travolto da un'auto: morto un motociclista

Contenuti e approfondimenti

Si parla di: Dramma nel circuito. Cade facendo cross. Inutili i soccorsi a giovane motociclista; La mamma di Catanzaro non era pazza, ma una come noi lasciata sola: la sua morte è il fallimento di uno Stato che ignora la salute...

Dramma nel circuito. Cade facendo cross. Inutili i soccorsi a giovane motociclistaChignolo Po, la vittima è un cittadino francese di ventinove anni. A nulla purtroppo è valso il trasporto disperato verso il San Matteo. ilgiorno.it