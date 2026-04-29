Chignolo Po motociclista di 29 anni perde la vita sul circuito di cross

Un motociclista di 29 anni ha perso la vita dopo essere caduto durante una sessione di cross sul circuito locale. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi a Chignolo Po, in provincia di Pavia. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma le ferite riportate sono risultate troppo gravi. La vicenda è ora al centro delle indagini delle forze dell’ordine, che stanno cercando di ricostruire l’accaduto.

Chignolo Po (Pavia), 29 aprile 2026 – Le consguenze della caduta dalla moto, sul circuito di cross, sono state troppo gravi. Il motociclista, un cittadino francese di 29 anni, soccorso in condizioni già molto critiche, si è irreversibilmente aggravato durante il trasporto verso il pronto soccorso del Policlinico San Matteo di Pavia, dove è poi stato constatato il decesso. Non un incidente stradale ma un infortunio sportivo, con esito tragico, avvenuto nel pomeriggio di oggi, mercoledì 29 aprile, su uno dei tracciati per moto da cross del circuito Le Colline di Chignolo Po, noto impianto nella Bassa pavese che richiama appassionati non solo dal Nord Italia ma anche dall'estero.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Chignolo Po, motociclista di 29 anni perde la vita sul circuito di cross Notizie correlate Tragedia stradale lungo via Calcinaro, dopo l'impatto perde la vita un motociclista di 20 anniE' una tragedia quella che si è materializzata poco dopo le ore 9 di martedì mattina, un motociclista di appena 20 anni è morto a causa di un... Tragedia a Noviglio: sbanda il motociclista di 29 anni, muore sul colpoUn ragazzo di 29 anni ha perso la vita nel pomeriggio di lunedì 6 aprile 2026, dopo un incidente stradale avvenuto lungo la Strada Provinciale 203 a...