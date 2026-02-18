Dramma in centro nella tarda serata | donna muore lanciandosi da una finestra di un' abitazione

Una donna si è tolta la vita lanciandosi da una finestra di un appartamento in pieno centro, causando la morte immediata. La tragedia si è verificata intorno alle 23, quando il suo corpo è finito sull’asfalto sotto l’edificio. Le forze dell’ordine e i mezzi di emergenza sono intervenuti rapidamente, creando un cordone di sicurezza intorno alla scena. Sul luogo anche i soccorritori che hanno tentato di rianimarla, ma senza successo. La polizia sta indagando sulle motivazioni che hanno portato al gesto estremo.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un'ambulanza e l'auto col medico a bordo, ma per la signora non c'è stato nulla da fare. Il corpo senza vita sull'asfalto. Le luci blu delle ambulanze e della Polizia. Un cordone di nastro adesivo bianco e rosso a delimitare l'area. Tragedia nella tarda serata di martedì, nel cuore del centro storico di Forlì. Una donna si è infatti tolta la vita, lanciandosi dalla finestra di un'abitazione al secondo piano di uno stabile. Il dramma si è materializzato intorno alle 23 nei pressi dei via Dei Mille. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un'ambulanza e l'auto col medico a bordo, ma per la signora non c'è stato nulla da fare.